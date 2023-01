Enxurrada que levou o caos à Baixa do Porto ainda sem explicação

João Nogueira com Marta Neves Hoje às 22:20 Facebook

Chuva intensa causou inundações na zona de S. Bento. Lesados devem receber apoios.

Ainda não há explicação para enxurrada que lançou o caos na Baixa do Porto ao final da manhã deste sábado. A zona de S. Bento ficou transformada num rio de lama, que desceu a Rua de Mouzinho da Silveira, deixando um rasto de destruição. Um fenómeno nunca visto, conforme assinalou o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo. Naquela zona estão em curso obras de construção da linha Rosa do metro, incluindo para desviar o Rio da Vila (subterrâneo).

"Estamos a avaliar porque é que pela primeira vez isto aconteceu aqui nesta zona, que como sabem está a ser intervencionada e tem havido alterações no espaço público. Temos de perceber porquê", afirmou o autarca, sublinhando que a situação pode repetir-se, caso não seja descoberta a sua origem. Filipe Araújo negou a hipótese, que chegou a ser levantada, do rebentamento de uma conduta. "Estamos perante uma obra a decorrer da Metro e que terá certamente provocado algumas alterações, que estamos a estudar com outros peritos, mas isso é normal. Uma obra às vezes pode provocar esse tipo de alterações", declarou.