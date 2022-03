Equipas de sensibilização para um Porto mais limpo

Serviço destinado a comerciantes contribui para uma melhor recolha seletiva e um envio de menos resíduos para aterro. Em vez de pagar multa, infratores optam por ações de formação.

Trata-se de um serviço pioneiro e que tem contribuído para que o Porto tenha conseguido ultrapassar todas as metas definidas pelo Governo em termos ambientais e no que diz respeito à gestão de resíduos. Equipas da Porto Ambiente percorrem diariamente as ruas da cidade fiscalizando o acondicionamento, a deposição/separação e a colocação correta do lixo nos ecopontos destinados à recolha. No caso de se verificarem infrações, os comerciantes e empresários são sensibilizados para o cumprimento do regulamento municipal que prevê multas até aos dois mil euros. Em vez de pagar as coimas, a maioria prefere fazer formação.

São os próprios comerciantes que se mostram sensibilizados e optam por cumprir algumas horas de formação, trazendo para os seus estabelecimentos um conjunto de conhecimentos que depois são dados a conhecer aos funcionários.