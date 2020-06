Escadas rolantes colocadas em Miragaia já estão a funcionar

Marisa Silva Hoje às 15:09 Facebook

Equipamento instalado no Centro Histórico do Porto está ligado entre as 8 e as 21 horas. Gestão é feita de forma remota pelos serviços do município.

Fernanda Monteiro pensou que fosse um teste, quando pela manhã ouviu o barulho das escadas rolantes instaladas no Monte dos Judeus, no Porto. Só depois se apercebeu que já estavam em funcionamento. Vive em Miragaia há quase meio século e admite que, aos 66 anos, vencer a encosta até casa tornava-se difícil.

"Fui às compras e já vim nas escadas [rolantes]. Antes, a gente vinha carregada com sacas e cansava. Tínhamos de sair do autocarro no largo e ir pelas escadas acima. Era complicado", referiu Fernanda Monteiro.