Escadas rolantes em Miragaia vão estar prontas em março

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou que a obra das escadas rolantes, em Miragaia, deverá ficar concluída em março. A empreitada decorre desde maio de 2019.

Numa sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto sobre mobilidade na cidade, o presidente da Câmara, Rui Moreira, questionado sobre qual a estratégia do Executivo quanto aos modos suaves na cidade, revelou que as escadas rolantes em Miragaia vão ficar prontas em menos de dois meses.

"A obra de Miragaia, que já agora foi autorizada pela Direção Regional de Cultura do Norte, está prevista para março. Teremos esses meios suaves a funcionar. Na Rua da Restauração e Palácio de Cristal, o projeto está em finalização. Já nas Virtudes, o projeto obteve parecer desfavorável pela Direção Geral do Património Cultural", afirmou o autarca, segunda-feira à noite.

As escadas rolantes de Miragaia, que custaram ao Município mais de 677 mil euros, estão a ser instaladas nas Escadas das Sereias, Escadas do Monte dos Judeus e na área adjacente e zona circundante às Ruas de Cidral de Cima e de Cidral de Baixo.