Escola Alexandre Herculano reabre no terceiro período

Câmara do Porto aponta para abril o regresso de 500 alunos ao antigo liceu desenhado por José Marques da Silva. Em obras desde o final de 2019, velho edifício já cheira a novo.

Foram vários os contratempos, mas agora tudo está encaminhado para que a Escola Secundária Alexandre Herculano reabra ainda neste ano letivo. A Câmara do Porto - que, na sequência de um acordo celebrado com o Ministério da Educação em 2018, viria a assumir a responsabilidade pela obra de reabilitação e uma parte dos encargos - aponta para abril o regresso dos alunos, cerca de 500, ao grande edifício da Avenida Camilo. Nessa altura, será encerrada a escola de acolhimento, a vizinha Pires de Lima.

Quando reabrir, terão passado 89 anos desde que o antigo liceu Alexandre Herculano foi inaugurado. Desenhado por José Marques da Silva e agora reabilitado a partir do projeto dos arquitetos Alexandre Alves Costa e Sergio Fernandez (Atelier 15), continua a ser um imponente edifício do século passado, mas adaptado às exigências atuais, em particular no que respeita a conforto e acessibilidade (por exemplo, passou a ter rampas e elevadores).