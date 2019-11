Escola Básica de Costa Cabral fecha esta quinta-feira por falta de funcionários

Ana Sofia Rocha Hoje às 20:38 Facebook

A Escola Básica Costa Cabral, do agrupamento de escolas de Eugénio de Andrade, no Porto, não abrirá portas esta quinta-feira por falta de funcionários.

A decisão foi tomada ao fim da tarde desta quarta-feira, na sequência de mais um funcionário ter entregado uma baixa médica. No fim do dia de aulas desta quarta-feira, os auxiliares anteciparam a situação aos pais, para estes não serem surpreendidos pelo encerramento.

Segundo fonte do agrupamento, a Escola Básica Costa Cabral tem apenas seis auxiliares quando deveria ter, pelo menos onze: seis no jardim-de-infância e cinco no primeiro ciclo.

De acordo com a mesma fonte, a escola tem 320 alunos, sendo que cerca de 15 têm necessidades especiais. "Como todas as outras escolas do agrupamento estão no limite, não há como deslocar funcionários", explicou.