Escola de condução A Desportiva fechou e deixou centenas de lesados

Pagaram uma inscrição, superior a 600 euros para tirar a carta de condução e frequentaram as aulas até ao mês de dezembro. No entanto, o ano de 2021 começou da pior maneira para centenas de alunos da escola de condução A Desportiva. Quando na passada segunda-feira, dia 4, se deslocaram às várias instalações da empresa as portas estavam fechadas. Os telefones não são atendidos e na internet apenas é anunciado que a a escola entrou em insolvência.

"Sinto-me burlada porque a situação financeira da empresa já não seria boa quando há menos de três meses aceitou a minha inscrição e na qual paguei 616 euros. Agora não sei o que fazer", diz Gleice Araújo, que frequentava a escola na Avenida da República, em Gaia, e uma das centenas de pessoas que ficaram sem o dinheiro.

Os alunos criaram já um grupo no Facebook chamado Lesados Escola de Condução Desportiva e em menos de 24 horas são mais de 300 as pessoas a queixarem-se naquela página. "Já tentamos ligar para os números da escola mas ninguém atende e liguei para o IMT que diz nada poder fazer por se tratar de uma empresa privada", diz Telma Soares, criadora daquele grupo nas redes sociais. Esta jovem diz que só com "o apoio do IMT é que se poderá avançar coletivamente com uma queixa no tribunal". Contudo, Telma Soares acusa aquele instituto público de "saber do facto de A Desportiva estar em insolvência e continuar a aceitar inscrições para exames".

Esta manhã, alguns dos lesados concentraram-se junto às instalações de Gaia, mas também noutros locais onde a empresa tem instalações encerradas, como no Porto, Espinho, Gondomar ou Santo Tirso.

Na sua página da internet, A Desportiva informa que, "na sequência da Assembleia de credores de Samuel Alves Pinto & Filhos Lda. do pretérito dia 17.12.2020, e embora não tenha havido ainda decisão de encerramento definitivo, o que é facto é que com o despedimento dos seus funcionários deixou de existir as condições mínimas para a laboração".

Diz ainda que, "nesta perspetiva e porque estão em causa os pressupostos insertos na Lei n. °14/2014 de 18 de março, comunicamos que procedemos ao encerramento de todos os estabelecimentos" e que "todas as questões relacionadas com os candidatos em formação devem ser enviadas para reclamacoes@adesportiva.pt , que serão tratadas pela Sra. Administradora Judicial".

"A verdade é que estamos fartos de enviar pedidos de esclarecimentos para esse email que são devolvidos", refere Ana Rita Costa, outra das lesadas e que só espera que o IMT "liberte a ficha" para que se possa inscrever noutra escola.

Recorde-se que os problemas do grupo onde se encontra A Desportiva não são de agora. Já em janeiro de 2013 mais de seis mil pessoas se queixaram da Samuel Alves Pinto & Filhos, Lda, mais conhecida por ter as oito escolas de condução, na zona Norte do País, incluindo A Desportiva, receando ficarem sem carta de condução após a empresa apresentar insolvência e estar em vias de fechar as portas. Tudo porque apresentava dívidas de quase cinco milhões de euros e os funcionários estavam com os ordenados em atraso há meses, começando a ser despedidos. Contudo, acabou por sobreviver após um plano de recuperação.