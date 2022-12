Escola Solidária garante refeições aos alunos do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 15:57 Facebook

Durante a interrupção letiva do Natal, as cantinas escolares da rede pública da cidade voltam a assegurar refeições a todos os alunos, do jardim de infância até ao 12º ano.

As cantinas escolares da rede pública da cidade do Porto continuam a assegurar refeições às crianças do jardim de infância e aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico durante esta interrupção letiva do Natal. Os alunos até ao 12.º ano de escolaridade também passaram a estar abrangidos. No total e até ao recomeço das aulas serão fornecidos 7800 almoços e 7000 lanches.

De acordo com informação disponibilizada no site da autarquia na internet, com a transferência de competências no domínio da Educação, a medida Escola Solidária foi estendida às escolas de 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e secundário, permitindo o acesso ao almoço a todos os alunos, até ao 12.º ano de escolaridade, até 2 de janeiro. E neste processo também é assegurada a distribuição de lanche escolar, sem qualquer custo para os encarregados de educação, às crianças do jardim de infância e dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, durante o mesmo período de pausa letiva.

"A iniciativa Escola Solidária proporciona o acesso a refeições nutricionalmente equilibradas às crianças que necessitem deste serviço, o qual é extensível aos irmãos dos alunos com idades compreendidas entre 3 e os 10 anos, mesmo que não frequentem um estabelecimento de ensino da rede pública do Porto", refere a autarquia.

O vereador da Educação visitou a Escola Básica das Antas para acompanhar uma refeição no âmbito da iniciativa Escola Solidária. A decorrer em todas as escolas do Porto na pausa letiva do Natal, a iniciativa permitirá fornecer 7800 almoços e 7000 lanches. Fernando Paulo destacou a "importância desta iniciativa que proporciona uma refeição nutricionalmente equilibrada às crianças e aos jovens que o desejem, nas mesmas condições do período letivo, garantindo o apoio às crianças que estão no ATL, na componente de apoio à família nos jardins de infância ou a todas as que desejem deslocar-se à escola e beneficiar da refeição, contribuindo assim para uma cidade mais coesa."

Os encarregados de educação "terão, obrigatoriamente, de efetuar inscrição prévia junto do respetivo agrupamento de escolas, por forma a evitar qualquer desperdício alimentar". O serviço de refeições é fornecido entre as 11h45 e as 13h30 e disponibilizado na modalidade presencial (consumo na própria escola) ou em regime de takeaway (possibilidade de levar a refeição para casa).

A Escola Solidária garante almoço de 19 de dezembro até 2 de janeiro, sendo gratuitos para os alunos de escalão A de ação social escolar. O valor do escalão B é de 0,73 euros e do escalão C é de 1,46 euros. A Escola Solidária é um serviço assegurado pelo Município do Porto nos vários períodos de férias escolares, além do Natal, também na Páscoa e no verão.