Escola Superior Artística do Porto sai da Ribeira para as Antas

Projeto pedagógico fundado em 1982 deixa centro histórico do Porto. Antiga fábrica têxtil contígua a Fernão Magalhães acolhe mudança já em setembro.

Nascida de dissidentes das Belas Artes e instalada no Largo de S. Domingos desde 1982, a Escola Superior Artística do Porto (ESAP) corta a relação umbilical com o centro histórico da cidade e muda-se para as Antas. A transferência está prevista já para setembro, assim se concluam as obras na antiga fábrica de têxteis que há de dar lugar a todo o campus. Os vizinhos da Ribeira já sentem a saudade dos estudantes e adivinham mais um projeto hoteleiro. A escola diz que não e que o edifício permanecerá como espaço de exposição e de interação pedagógica com o mundo das artes.

Outra instalação contígua, o Palacete de Belomonte, adquirido em 2001 pela Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto, dona da escola, foi vendido. Não foi revelado o negócio de alienação do solar do século XVIII, que foi dos Pacheco Pereira e onde, durante as últimas décadas, foram instalados a biblioteca, o auditório, o centro de informática, os estúdios, as oficinas, os ateliês e também algumas salas de aulas. Agora, muda-se tudo para a Rua do Major David Magno, numa margem da Avenida de Fernão de Magalhães e nas cercanias do antigo liceu Oliveira Martins, onde funciona a Escola Artística Soares dos Reis, precisamente o estabelecimento com quem a ESAP mantém um protocolo de cooperação pedagógica.