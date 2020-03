Escola Superior de Música do Porto deve retomar aulas na sexta-feira

JN/Agências Hoje às 19:08 Facebook

A Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), no Porto, deverá retomar as aulas na sexta-feira depois de terem sido suspensas na semana passada devido a um caso de infeção pelo novo coronavírus.

Em declarações à Lusa, o presidente do Instituto Politécnico do Porto (IPP), João Rocha, disse que "a intenção é reiniciar as atividades letivas a partir de sexta-feira porque o período de isolamento social termina na quinta-feira".

"Isto se não houver indicação em contrário. A situação evolui todos os dias muito rapidamente", ressalvou o presidente do IPP, instituição à qual pertence a ESMAE, que suspendeu as aulas na quinta-feira passada por ter pessoas em isolamento social depois da confirmação de um caso de infeção na escola.

Em audição parlamentar, o ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, referiu esta terça-feira que o caso em causa é um professor que já está tratado e que, por isso, a ESMAE deveria retomar o seu normal funcionamento na sexta-feira.

Em Portugal há 41 pessoas infetadas com o novo coronavírus, mais duas face ao balanço feito na segunda-feira. A maioria dos casos concentra-se na região Norte.