Escolas do Porto servem milhares de refeições nas férias

As cantinas das escolas do Porto continuam de portas abertas durante as férias de verão e já serviram milhares de refeições. A iniciativa Escola Solidária garante o fornecimento de refeições em todas as pausas escolares às crianças dos jardins de infância e do 1º ciclo do ensino básico.

"Desde o final do ano letivo e até ao dia 12 de agosto, esta ação social escolar teve um total de 1028 alunos inscritos, tendo servido 19 927 almoços e 20 885 lanches", contabiliza a Câmara.

"Este programa municipal possibilita o acesso a uma refeição nutricionalmente equilibrada ao preço praticado durante o último ano letivo: para os alunos de Escalão A, a refeição é gratuita; para os alunos do Escalão B a refeição é paga a 0,73 euros; para os alunos do Escalão C, o valor é de 1,46 euros", explica a Autarquia.

O projeto é alargado aos irmãos dos alunos que frequentam os jardins de infância e escolas básicas do 1º ciclo da rede pública da cidade, com idades entre os três e dez anos. Podem "usufruir deste serviço mesmo que não frequentem um estabelecimento de ensino da rede pública do Porto".

As refeições são servidas entre as 12.30 e as 13.30 horas. "Por forma a evitar qualquer desperdício alimentar, os encarregados de educação terão, obrigatoriamente, de efetuar inscrição prévia junto do respetivo Agrupamento de Escolas", conclui o Município.