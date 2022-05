Alfredo Teixeira Hoje às 15:45 Facebook

Obra de arte de António Teixeira Lopes foi alvo de uma tentativa de roubo a 23 de fevereiro

Após ter sido alvo de uma tentativa de roubo, a escultura de Baco regressou à Praça da República, no Porto. A obra de arte, da autoria de António Teixeira Lopes, foi encontrada no chão a 23 de fevereiro e acabou recolhida pelos serviços da Câmara do Porto. A peça foi objeto de tratamento, limpeza e conservação.

A escultura é uma alegoria pagã representando o Deus romano do vinho, filho de Júpiter e de Semele. Foi executada pelo famoso escultor António Teixeira Lopes, e inaugurada a 5 de outubro de 1916, aquando das comemorações do VI Aniversário da Implantação da República. Feita em bronze, encontra-se colocada num alto e quadrangular pedestal em granito.