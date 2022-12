Espetáculo "Alice in Magical Garden" gratuito para crianças até dez anos

Alfredo Teixeira Hoje às 16:04 Facebook

O espetáculo imersivo "Alice in Magical Garden" já atraiu mais de 70 mil pessoas para o Jardim Botânico do Porto e vai continuar em exibição durante a época festiva, até dia 30 de dezembro. Neste período, terá entrada gratuita para crianças até aos 10 anos.

Este espetáculo imersivo destina-se a toda a família e conta com mais de 300 esculturas gigantes, iluminadas por milhares de luzes LED, ambientes sonoros e instalações interativas. Este "Alice in Magical Garden" foi desenvolvido pelo internacionalmente premiado estúdio criativo OCUBO, e acolhido pelo Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto e a Universidade do Porto, "com o intuito de proporcionar uma vivência inédita, inesperada e multissensorial daquele que é considerado um dos mais belos jardins do mundo, em pleno centro da cidade do Porto".

A iniciativa combina tecnologia, biodiversidade e literatura para criar uma experiência simultaneamente lúdica e didática, ao ar livre, para todas as idades. Através de um percurso encantado, com a presença de personagens emblemáticas como Alice, o Coelho Branco, a Rainha de Copas ou o Gato Risonho, os visitantes são guiados por passagens de Alice no País das Maravilhas e Alice no Outro Lado do Espelho, despertando a curiosidade, a imaginação e o gosto pela leitura.

De acordo com Edoardo Canessa, Produtor Executivo do espetáculo, "o balanço desta segunda edição do Magical Garden é muito positivo e demonstrativo do potencial que a tecnologia apresenta para aproximar as pessoas umas das outras e do mundo que as rodeia, sobretudo os mais novos. As aventuras de Alice são o convite e o pretexto para que as famílias saiam de casa e conheçam o mundo que as envolve, que passem tempo de qualidade juntas e que aprendam coisas novas, de uma forma divertida, surpreendente e original."

A forte adesão do público local, nacional e internacional à iniciativa levou a que o espetáculo, com data de fim inicialmente prevista para 30 de outubro, fosse prolongado até ao final do ano. O número de visitantes "reflete o aumento do conhecimento mais alargado acerca do Jardim Botânico e do seu impressionante património natural", também reforçado através da atribuição de entradas gratuitas para a Galeria da Biodiversidade a todos os visitantes do espetáculo imersivo.

Pelo facto de estamos já a chegar ao Natal optou-se pela gratuitidade da entrada para os mais novos, até aos 10 anos. Segundo Edoardo Canessa, "o alargamento da gratuitidade tem como objetivo proporcionar o acesso de ainda mais famílias e crianças a esta aventura imersiva, sobretudo numa época tão especial como é o Natal, em que todos se reúnem, em que familiares mais distantes se reencontram, e têm a oportunidade de criar boas memórias juntos."

Ainda no âmbito do espírito natalício, foi também estabelecida uma parceria com o parque temático de Natal Perlim (em Santa Maria da Feira), que permite aos visitantes usufruírem de descontos na compra de bilhetes para ambas as iniciativas, e que proporciona a todos visitantes de Alice in Magical Garden um desconto imediato na aquisição de entradas para Perlim, e vice-versa, mediante a apresentação do bilhete de visita.

O "Alice in Magical Garden" pode ser visitado de quarta-feira a domingo, a partir das 17.30 horas. Os bilhetes custam a partir de 8 euros, com entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, e podem ser adquiridos através da plataforma PORTUGALAGENDA.COM.