Espetáculo de luzes na torre dos Clérigos inspirado em Fernando Pessoa

"Spiritus" é o novo espetáculo inaugurado pela OCUBO, no final de abril, e que deve prolongar-se até final de outubro. Inspirado numa das criações de Fernando Pessoa, a produção recorre à tecnologia de "videomapping" (projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares) sendo apresentada diariamente na igreja dos Clérigos.

Inspirado no poema "Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir", do heterónimo Álvaro Campos, de Fernando Pessoa, o espetáculo é caracterizado como uma "autêntica ode à vida", segundo o estúdio criativo OCUBO, organizador do evento.

Em parceria com a Irmandade dos Clérigos, este ateliê criativo apresenta seis espetáculos diários, que duram meia hora cada um, uma experiência "de cariz poético com melodia, sincronia e leveza, que propõe levar o visitante a tentar a transcendência percorrendo experiências de harmonia que exploram a música, a luz, a energia e as cores para mostrar que, afinal, o ciclo da vida é uma peregrinação infinita".

Agregado à "grandiosidade e ao respeito do monumento", e também ao "lema deixado pelo heterónimo de Pessoa", o espetáculo que garante "despertar o imaginário, a espiritualidade e o "mindfulness" de cada espetador", tem preços até 14 euros, sendo que com descontos fica entre os 10 e 12 euros.

"Um passo mais além", como é descrito o "Spiritus", também conta com as parcerias da Câmara do Porto e da tecnológica austríaca AV Stumpfl.

O OCUBO soma mais um espetáculo na cidade do Porto, após a "Immersivus Gallery", primeira galeria de arte imersiva em Portugal instalada na Alfândega do Porto, que exibe permanentemente o espetáculo "Porto Legends- The Underground Experience". Para além destes, destacam-se também "Frida- A Vida de um Ícone" e os "Magical Garden".

A instituição solidária da Irmandade dos Clérigos em conjunto com a OCUBO proporciona "um motivo de atração acrescido com esta experiência envolvente" ao edifício dos Clérigos, após o estúdio criativo ter responsabilidade pelo espetáculo de inauguração do Estádio Al Janoub, no Qatar, onde se irá realizar o Campeonato Mundial de Futebol 2022.