Espetáculo multimédia volta a iluminar os Clérigos

O espetáculo multimédia "Spiritus" está de volta à igreja dos Clérigos, no Porto, a partir de 30 de março e até 16 de abril. Na primeira edição, no ano passado, atraiu mais de 70 mil pessoas.

O espetáculo, "primeiro a ser concebido de raiz" para os Clérigos e que combina luz, som e poesia, estará em exibição a partir das 18 horas. No período entre 31 de março e 16 de abril, coincidirá com as visitas noturnas à torre.

"Para celebrar o regresso de 'Spiritus', os 100 primeiros bilhetes para o espetáculo serão gratuitos e incluem uma visita à Torre", informa a organização.

Os bilhetes custam 10 euros, sendo que as crianças até aos 10 anos têm entrada gratuita.

O espetáculo foi concebido pelo ateliê OCUBO.