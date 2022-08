Esplanada com vista para o rio proibida de ter guarda-sóis

Miguel Amorim Hoje às 18:32 Facebook

Mário Gonçalves, proprietário do restaurante La Pausa, em Miragaia, no Porto, vive uma situação caricata: tem uma esplanada com vista para o rio Douro, mas a Autarquia não lhe permite o uso de guarda-sóis. Por ser uma zona de passagem do elétrico, a Câmara invoca razões de segurança para justificar o impedimento.

Mas o empresário, que está a ver o negócio a ir por água abaixo, não se conforma. Diz que pagou a licença no início do ano e que ainda não recuperou o dinheiro empregue na estrutura. "Queremos trabalhar e não podemos. Após dois anos sem faturar [devido à pandemia], colocam estas restrições absurdas", lamenta, transtornado e sem saber como poderá dar a volta à situação.

A esplanada em madeira, em lugares de estacionamento, foi montada no período da pandemia. Tem uma boa localização, na Rua Nova de Alfândega. Na altura, os municípios em geral, incluindo o do Porto, proporcionaram condições de exceção aos investidores. Em 2020 e 2021, Mário Gonçalves foi isentado de pagar as licenças. Este ano, com o regresso do turismo em força, vislumbrava-se um balão de oxigénio.