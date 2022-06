Esplanada junto ao rio abre polémica em Vila do Conde

Um restaurante em Vila do Conde construiu uma espécie de "aquário" em cima do jardim. A Câmara concordou, mas garante que a cobertura será "transparente e leve".

A esplanada de um restaurante está a ocupar parte do jardim da Praça da República em Vila do Conde. A situação gerou um coro de críticas nas redes sociais, o movimento independente NAU criticou e Luís Vilela (ex-Chega) até foi à reunião de Câmara para questionar o presidente. Vítor Costa garante que ainda não está pronta e promete "uma solução arquitetónica compatível com o local". O resto é o preço a pagar pelo "desenvolvimento económico".

A estrutura começou a ser montada há cerca de um mês, depois de o restaurante "Le Villageois", ter mudado de mãos, mas o presidente garante que, embora esteja "licenciada pela Câmara", a esplanada ainda não está concluída.