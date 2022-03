Essência do Vinho no Palácio da Bolsa entre 31 de março e 3 de abril

JN Hoje às 16:17 Facebook

A 18ª edição da Essência do Vinho - Porto vai decorrer no Palácio da Bolsa, entre os dias 31 de março e 3 de abril. Em prova vão estar quatro mil exemplares, representados por 400 produtores de Portugal e do estrangeiro.

Após a paragem forçada pela pandemia em 2021, esta é a edição que marca, simbolicamente, a maioridade do evento. O certame abre sempre às 15 horas, podendo ser visitado até às 20 na quinta-feira, até às 21 na sexta e no sábado e até às 19 no domingo.

A organização aponta como destaque da programação a competição "Top 10 Vinhos Portugueses", com um júri internacional composto por líderes de opinião, críticos, jornalistas e "sommeliers", que representam diferentes mercados e sensibilidades.

Além das provas abertas com produtores, os visitantes vão poder inscrever-se em provas temáticas, conversas sobre o setor, sessões de harmonização vinho/gastronomia, sessões específicas sobre a evolução das principais características dos vinhos em algumas regiões demarcadas e, ainda, uma sessão sobre vinhos nacionais da década de 90, só para citar alguns exemplos.

Haverá também uma prova denominada "Fortificados de sonho", com edições raras e de colecionador de vinhos muito velhos do Porto, da Madeira e de Carcavelos e também moscatéis de Setúbal.

Já no plano internacional, serão de realçar a prova "La Bella Italia", com alguns dos mais sonantes vinhos da Toscana, a confrontação entre vinhos da velha Europa e de outras partes do Mundo, nomeadamente Nova Zelândia e África do Sul, e provas de champanhes.

"Nesta edição, que assinala simbolicamente a maioridade, quisemos reforçar a diversidade do nosso país sem esquecer o resto do Mundo, até porque a competitividade e a influência são globais. Daí voltarmos a trazer ao Porto uma comitiva internacional de especialistas de origens tão distintas quanto Brasil, Dinamarca, Espanha, EUA, Itália, Reino Unido ou Suíça", refere, em comunicado de Imprensa, Nuno Guedes Vaz Pires, diretor da Essência do Vinho.

Dados relativos à edição de 2020, a mais recente em termos presenciais, referem a presença de mais de 20 mil visitantes, 28% dos quais foram estrangeiros, e a abertura de 15400 garrafas de vinho. O evento foi criado em 2004.