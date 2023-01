Estação de Campanhã com duas faces e túnel rodoviário

Miguel Amorim Hoje às 19:32 Facebook

Nada está fechado. O Plano de Urbanização de Campanhã, no Porto, vai demorar, no mínimo, entre 12 a 24 meses para ser terminado, mas já existe a ideia de transformar a estação ferroviária e dar-lhe uma dupla face, a ocidente e a oriente. A construção de um túnel rodoviário, na zona de Campanhã, também está a ser ponderada. Quem o anunciou, esta terça-feira, foi o vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, numa apresentação nos Paços do Concelho, que contou com o novo ministro das Infraestruturas, João Galamba.

"Isto é a primeira hora do futuro plano de urbanização, que se pretende desenvolver para a zona envolvente da estação de Campanhã, a reboque da construção da nova linha de alta velocidade", começou por explicar o vereador aos jornalistas, após a apresentação numa das salas da Câmara Municipal e que também contou com a presença de Rui Moreira.

"Essa linha vai precisar de uma enorme alteração na atual gare ferroviária e a Câmara do Porto, em parceria com a IP, vai aproveitar esta oportunidade para resolver um conjunto de problemas e desenvolver urbanisticamente todo o território à volta da estação de Campanhã", adiantou.

Perante o ministro, foi falado num "anel híbrido" para melhorar a mobilidade. Pedro Baganha explicou o que se pretende: "Um dos problemas com que a freguesia de Campanhã se debate é o problema da mobilidade. A freguesia tem um relevo muito acidentado, historicamente sofre com o problema da barreira construída pela ferrovia, o que se pretende é aproveitar este plano de urbanização e este investimento da ferrovia para resolver os problemas de mobilidade".

Prosseguindo: "Este anel híbrido é um conjunto de arruamentos existentes e propostos que vão constituir, no fundo, uma nova forma de distribuição do tráfego automóvel à volta da estação, resolvendo dessa forma o efeito barreira."

Gare em forma de ponte por cima do caminho-de-ferro

A gare pode deixar de estar virada só a ocidente, "construindo uma estação de duas faces". Conforme avançou o vereador: "A estação só tem uma cara, que se virava para a cidade que estava construída, a ocidente. Mas hoje temos muito mais cidade também para oriente de Campanhã. Esta é a oportunidade de passarmos a ter uma estação não só de uma só face, mas de duas. Por isso, o que está a ser proposto é um edifício ponte, no fundo uma estação ferroviária por cima das linhas de caminho-de-ferro e com uma nova fachada. Uma nova gare. Uma nova porta virada a oriente, ao nó da Bonjóia".

Este investimento promete mudar Campanhã. "Sempre que se constrói ferrovia pesada, há uma revolução urbanística associada e há a introdução de nova atividade económica, novas empresas e novos negócios, que se criam à volta destes centros intermodais. Por aqui vão passar, já hoje passam, milhares de pessoas todos os dias. O que queremos é regular o crescimento desta zona da cidade. De forma planeada, sem repetir os erros do passado", sublinhou.

Quanto a prazos, o caminho será demorado. "Esse investimento específico na estação de Campanhã depende da IP. O cronograma que o ministro aqui nos trouxe aponta para o final desta década", registou.

Exemplo da Expo98

"No que respeita à alteração da cidade, estamos a falar sempre de um tempo que é de médio e de longo prazo. Estamos a falar de, pelo menos, 12 a 24 meses para terminarmos o plano de urbanização que teve hoje a sua primeira hora. Ele não está fechado. Inicia-se agora. Até para dar a oportunidade à participação dos cidadãos e a toda a tramitação. Depois de aprovado, sabemos que estes processos de transformação urbana demoram sempre muito tempo", observou.

Como exemplo, deu o caso de Lisboa e dos terrenos da Expo: "Olhemos para o exemplo da Expo98, que demorou 20 anos a ser concretizado, desde que terminou a exposição até que hoje temos um naco da cidade coerente e construído."

Também a criação de um túnel rodoviário por baixo da linha ferroviária está a ser ponderado e com localização definida: "Esse túnel é na continuação da Rua do Godinho, passando por baixo do eixo ferroviário. Esse túnel permite fechar o tal anel de distribuição rodoviário que falou o professor Busquets. É imediatamente a sul da Avenida 25 de Abril."

O catalão Juan Busquets foi outro dos oradores no lançamento do Plano de Urbanização de Campanhã.