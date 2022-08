Estação de S. Bento eleita uma das mais bonitas do mundo

Hoje às 12:01 Facebook

A estação de São Bento está entre as 37 gares ferroviárias mais bonitas do mundo, de acordo com uma lista elaborada pela revista internacional "Architectural Digest".

A distinção está a ser divulgada pelo portal da Câmara do Porto.

"Com voos permanentes para todo o lado, as pessoas tendem a preferir o céu aos carris", descreve a publicação, sublinhando o papel das estações ferroviárias enquanto património arquitetónico. "Há uma nostalgia - e mesmo charme - em embarcar num comboio que não pode ser replicado por qualquer outro meio de transporte".

"O destaque central da estação foi criado pelo pintor e filho nativo Jorge Colaço, que cobriu as paredes do átrio com cenas da história de Portugal. Ainda que Colaço trabalhasse frequentemente sobre tela, a técnica utilizada na estação recorreu a 20 mil azulejos de cerâmica. O artista precisou de 11 anos para completar os murais", acrescenta a Architectural Digest.

Entre as escolhas consta também a "Oculus", a nova estação de comboio de Nova Iorque, desenhada pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, que veio substituir a antiga gare ferroviária destruída pelos atentados do 11 setembro e pelo desmoronamento das torres do World Trade Center.

De Santiago Calatrava surge também na lista a gare do Oriente, em Lisboa, inaugurada em 1998.

A publicação selecionou ainda a estação central de Maputo, em Moçambique, como exemplo da "arquitetura colonial portuguesa".