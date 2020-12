Estacionamento grátis no Natal para ajudar comércio no Grande Porto

Adriana Castro Hoje às 07:13, atualizado às 07:50 Facebook

Estacionar no Grande Porto em dezembro vai ficar mais barato. Dos seis municípios do núcleo central, só o concelho de Gaia é que ainda não tem uma medida definida.

Porto, Maia, Matosinhos, Gondomar e Valongo anunciaram vários modelos de isenção do pagamento de estacionamento, principalmente através da suspensão do pagamento de parcómetros. O objetivo é, sobretudo, apoiar o comércio local, visto que o aparcamento nas ruas é um dos principais problemas dos consumidores.

No Porto, o estacionamento na via pública continuará a ser cobrado. No entanto, a tarifa dos parques municipais da Trindade, Silo Auto, Duque de Loulé e Alfândega vai ser oferecida nas primeiras duas horas aos clientes do comércio local. Os lojistas oferecem um bilhete aos consumidores que concede essa gratuitidade. A iniciativa arranca na próxima terça-feira e prolonga-se até 8 de janeiro.