Estacionamento sem regras entope ruas junto ao terminal de Campanhã

Carros nos passeios e a impedir garagens são problema em Campanhã. Câmara do Porto admite pôr pilaretes junto a casas.

"Isto é uma selva em que cada um faz o seu código de estrada". O desabafo é de Sérgio Couto, 50 anos, e descreve o "caos" que se instalou na zona onde vive, desde que o Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), no Porto, foi inaugurado há oito meses. "Todos os dias os passeios estão ocupados por carros, obrigando as pessoas a andar pela estrada, há viaturas em cima dos jardins e até em frente a garagens, a impedir os moradores de saírem de casa", diz o residente.

Ao JN, a Autarquia admite o problema e diz que "os serviços técnicos do Município estão a avaliar as possíveis medidas para mitigar a utilização abusiva do espaço público pelos veículos". Está a ponderar, por exemplo, colocar pilaretes junto às casas para evitar o estacionamento irregular.