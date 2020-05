Estacionamento volta a ser pago no Porto esta segunda-feira apenas numa zona

AC Hoje às 11:49 Facebook

O estacionamento de superfície no Porto volta a ser pago a partir desta segunda-feira, após dois meses suspendo, devido à pandemia da Covid-19.

O pagamento do estacionamento vai "desconfinar" por fases, começando esta segunda-feira, pela zona central da cidade (Zona I), onde o comércio é mais prevalente, segundo informa a autarquia. A fiscalização iniciou-se às 9 horas da manhã.

No dia 25 de maio reabre a zona II e no dia 1 de junho completa-se a reabertura do estacionamento pago e da respetiva fiscalização nas zonas III e IV.

Segundo a autarquia, a informação das diferentes zonas de estacionamento pago à superfície está devidamente identificada em todos os parcómetros. "Estes serão ligados gradualmente, por zonas e nos dias já indicados", lê-se no site da Câmara do Porto.

Além do pagamento em parquímetro, serão retomados os pagamentos nas aplicações Telpark e Via Verde, anuncia a autarquia, mas esta segunda-feira de manhã alguns utilizadores reportam problemas com a primeira.

A SABA, entidade gestora de alguns parques de estacionamento na Invicta, vai entregar vales de estacionamento de uma hora a todos os estabelecimentos vizinhos dos seus parques, a partir desta segunda-feira.

"A iniciativa, dirigida ao comércio local, restauração e hotelaria, procura apoiar o regresso à atividade, através da oferta de estacionamento a todos os seus clientes", lê-se no site da autarquia.