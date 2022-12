Estacionar em parques no Porto vai custar mais dez euros aos residentes

Avença mensal para moradores é a que sobe mais. Tabela não era revista há mais de quatro anos, diz Câmara do Porto.

Em janeiro, no momento de pagar a avença mensal para o mês seguinte nos parques de estacionamento municipais do Porto, os residentes verão o preço subir dos 30 para os 40 euros. A subida dos valores cobrados pelo estacionamento é geral, mas o aumento das avenças mensais para residentes está a gerar contestação. Há até quem considere a proposta "tenebrosa". A nova tabela de preços, que também abrange os cartões pré-pagos, entra em vigor a 1 de janeiro.

No documento já aprovado em reunião de Câmara e em Assembleia Municipal pode ler-se que as tabelas de preços não são atualizadas "há mais de quatro anos", refletindo-se "num desequilíbrio e na necessidade de rever e atualizar as tabelas de preços em vigor nos parques de estacionamento". O objetivo é "assegurar a sustentabilidade financeira da exploração e operação" dos parques municipais.