Estações da Metro do Porto com venda de máscaras

A Metro do Porto abasteceu a maioria das suas 23 máquinas de vending com máscaras descartáveis por 1,5 euros e reutilizáveis por três euros. Também luvas e gel desinfetante estarão disponíveis por 0,50 cêntimos e dois euros, respetivamente.

As máquinas vending de 14 estações da Metro do Porto começaram a ser abastecidas com material de proteção individual para acompanhar a retoma da utilização dos transportes públicos na próxima segunda-feira, 4 de de maio, e continuar a fazer face à pandemia de covid-19.

A capacidade atual da empresa "permite disponibilizar entre 150 a 200 produtos de proteção individual em cada equipamento", que deverá ser reabastecido duas vezes por dia.

"Também os quiosques instalados nas estações da rede estão disponíveis e interessados em vender máscaras, sendo que alguns começarão a fazê-lo já a partir de dia 4 de maio", como acontece na Trindade e, eventualmente, na estação do Bolhão, explica fonte da Metro do Porto. "Seguir-se-ão Casa da Música, Campo 24 de Agosto, Aliados e S. Bento", acrescenta a mesma fonte.

Dispensadores de álcool em gel

Está também em fase final a instalação de cerca de 70 equipamentos dispensadores de álcool em gel (para limpeza das mãos), instalados em cerca de 30 estações da rede - com maior incidência naquelas que registam habitualmente maior procura -, sendo que está previsto o seu reabastecimento regular.