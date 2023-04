Estádio do Salgueiros só para depois de 2025

Vereador Pedro Baganha, da Câmara do Porto, diz que a decisão sobre o equipamento em Arca d"Água será tomada por quem suceder a Rui Moreira, no próximo mandato autárquico.

Já lá vão mais de duas décadas e nada mudou: aquele que era para ser o novo estádio do Salgueiros, em Arca d"Água, no Porto, junto à VCI, continua a ser um sonho adiado. As primeiras escavações, no começo deste milénio, fizeram nascer no local um grande lago, que se mantém e, em tempos, até foi aproveitado para a pesca. Hoje está murado.

Pedro Baganha, vereador do Urbanismo, reitera que "o terreno está parcialmente destinado a um equipamento desportivo", conforme consta no Plano Diretor Municipal, mas antecipa que "não será para concretizar neste mandato autárquico". Ou seja, a obra, a avançar, só acontecerá com quem suceder a Rui Moreira, que cumpre o último mandato e não pode recandidatar-se. Haverá eleições em 2025.