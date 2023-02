Estado financiará "integralmente" nova ponte do TGV com dois tabuleiros

O concurso de conceção e construção da ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, entre Campanhã, no Porto, e Oliveira do Douro, em Gaia, "está em vias de cair". O tabuleiro rodoviário será integrado na ponte para o TGV e a solução será financiada "integralmente" pelo Estado.

O relatório preliminar do concurso de conceção e construção da ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, lançado pelas Câmaras do Porto e de Gaia, "está em vias de cair". De acordo com o autarca gaiense, Eduardo Vítor Rodrigues, é essa a indicação dada pelo relatório preliminar, ao qual se segue uma audiência prévia.

"A ponte mantém-se como prioridade, sendo substituída por um modelo de uma ponte com dois tabuleiros, ainda por cima financiado integralmente pelo Estado, com o tabuleiro superior dedicado

ao TGV e o tabuleiro inferior dedicado à rodovia", clarifica o presidente da Câmara de Gaia, notando que esta solução servirá para substituir o tabuleiro inferior da ponte de Luís I, que será exclusivamente pedonal. Ou seja, esta ponte, observa o autarca, "não acrescenta mas substitui rodovia".

"A única condição que os municípios de Gaia e o Porto colocaram neste processo de diálogo foi um desprendimento total, porque não temos nenhuma vontade de ter a ponte dos municípios. A única condição é respeitar aquilo que foi o princípio inicial, que tinha subjacente uma necessidade de mobilidade de um tabuleiro inferior e uma designação de ponte de TGV", sublinha Eduardo Vítor Rodrigues.

O concurso para a ponte do TGV será preparado pelo Estado, adianta o autarca gaiense, estando a ser estudadas "várias modalidades".