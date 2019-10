Estado químico e poluição do Douro desconhecidos por lacucas na monitorização

Hoje às 15:49 Facebook

O estado químico de "mais de 60%" da bacia hidrográfica do Douro é desconhecido por insuficiência da rede de monitorização, tornando difícil determinar a "escala e origem" da poluição no rio, denunciou esta terça-feira uma organização não governamental (ONG).

"A nossa estimativa, com base no Plano de Gestão de Região Hidrográfica, de 2015/2016, é que mais de 60% das massas de água da bacia hidrográfica do rio Douro não tem estado químico conhecido. Estamos a falar da maior bacia hidrográfica do país e da maior da Península Ibérica em termos de área, que não tem uma rede de monitorização plena", disse à Lusa Ana Brasão, coordenadora da Rede Douro Vivo, um projeto liderado pela ONG GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente.

De acordo com a responsável, "não tem sido uma prioridade política a monitorização do estado químico" da água dos rios, nomeadamente do Douro, o que dificulta a perceção sobre a "poluição provocada por metais pesados ou carga orgânica -- de estações de tratamento de águas residuais [ETAR], por exemplo".

"Isto é muito grave num rio. Sabemos que há muitos casos de poluição, por denúncias que nos chegam, mas não é possível determinar a verdadeira escala [do problema] ou origem", alertou.

A poluição torna-se, assim, "mais difícil de quantificar" e é mais complicado identificar os seus motivos.

"Até podemos ter os afluentes monitorizados, mas sem uma rede completa de monitorização é difícil localizar a origem de um problema", referiu.

Em setembro, a associação ambientalista Quercus defendeu mais fiscalização à atividade das embarcações turísticas que operam no rio Douro, devido a alegadas descargas ilegais de materiais poluentes que "contribuem para a poluição do rio e provocam erosão nas margens".

Na ocasião, João Branco, da direção nacional da Quercus, referiu que várias ocorrências deixaram "sérias dúvidas" quanto à eficácia dos sistemas de recolha e tratamento dos esgotos e das águas sanitárias das embarcações turísticas que operam na Via Navegável do Douro (VND).

Ana Brasão observa que a poluição que tem sido denunciada à ONG "pode ser provocada por barcos ou por ETAR de afluentes do Douro que não estão a funcionar em pleno", faltando a tal rede de monitorização para perceber as causas.

De acordo com a coordenadora, as lacunas na rede devem-se à "falta de investimento".

"Monitoriza-se o estado ecológico dos rios, mas a rede de monitorização do estado químico não está a funcionar devidamente", lamenta.

Para a responsável, "nos últimos anos o sistema de monitorização regrediu bastante".

"Recentemente, há um esforço para recuperar essa rede, mas ainda sem resultados", notou.

Na página da Internet da APA, consultada pela Lusa, o mapa de 2016 de "Classificação do estado químico das massas de água superficiais" em Portugal identifica várias zonas cinzentas, legendadas como de qualidade "desconhecida".

A Lusa tentou sem sucesso, até ao momento, ouvir a APA sobre este assunto.

A Rede Douro Vivo inclui ainda a ANP (Associação Natureza Portugal), o Centro de Estudos de Direito do Ordenamento de Universidade de Coimbra, o Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a Rede Inducar, entre outras.