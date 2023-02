Estes doutores só receitam alegria

Marta Neves e Sara Barbosa Oliveira Hoje às 11:11 Facebook

Levam alegria a um universo muitas vezes marcado pela dor. Os doutores da Operação Nariz Vermelho e da associação Palhaços d"Opital amenizam o sofrimento de quem está no hospital, num trabalho que até aos profissionais de saúde arranca sorrisos. Todas as semanas há visitas destes especialistas em animação. O JN acompanhou duas delas: uma ao IPO do Porto, voltada para as crianças; outra ao Hospital de S. João, centrada nos mais velhos. A "brincadeira" é para ser levada a sério. E os doutores precisam da ajuda de todos para continuarem a espalhar magia.

Os palhaços são uma cor num mundo cinzento

Operação Nariz Vermelho arranca muitos sorrisos às crianças no IPO.