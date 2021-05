Estradas cheias e cada vez mais gente nos transportes no Porto

Adriana Castro Hoje às 12:18 Facebook

VCI e principais acessos ao Porto congestionados. Procura no metro e na STCP chega aos 60% face ao normal.

Mascarado pela pandemia até agora, o trânsito no Porto regressou com o desconfinamento e tem entupido os principais acessos e vias da cidade. Um ano depois, o pára-arranca está de volta à rotina de quem mora no Grande Porto. Nos transportes públicos, já há alturas em que se revive a luta para entrar no autocarro ou no metro. Passageiros e condutores afirmam que o movimento acelerou drasticamente na última semana de abril e há até quem diga que os níveis de trânsito no Grande Porto voltaram ao que eram antes.

"Há trânsito por todo lado: Porto, Matosinhos, Gaia... Acho que, pelo medo do vírus, muita gente tem optado pelo carro próprio", assegura Bruno Joel Ribeiro, de 41 anos, condutor de TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados) há dois anos.