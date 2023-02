Estrangeiros enchem os Clérigos, que superou um milhão de visitas

João Nogueira Hoje às 09:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Monumento do Porto teve aumento de afluência superior a 200% no ano passado, registando 1,2 milhões de visitas, sendo que 70% eram estrangeiros. Ainda assim ficou aquém do recorde de 2019. Espanhóis e franceses lideram a lista.

Quem sobe as escadas da Torre dos Clérigos, no Porto, dificilmente encontra um português. No ano passado, 1,2 milhões de pessoas visitaram o monumento, sendo que 70% eram estrangeiras. Todos os dias, entre 1300 a 1500 pessoas sobem as 225 escadas da torre para desfrutar da vista privilegiada sobre a cidade do Porto.

"Acolhedor, calmo e claramente tradicional". Esta foi a leitura da jovem neozelandesa Vivian Del Carpio, no alto da Torre dos Clérigos, a 76 metros do solo. Apesar de sentir que estava "mentalmente preparada para tantas escadas", chegou ao alto e aproveitou para recuperar. "Impossível não ficar cansada", referiu.