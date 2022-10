Estrutura na praia do Ourigo já tem projeto de alteração

Processo de licenciamento deu entrada na Câmara do Porto em agosto e está a ser apreciado pela autarquia.

Está a ser apreciada pela Câmara do Porto uma proposta de alteração ao projeto de reconstrução do restaurante Shis, na praia do Ourigo. A obra foi suspensa e a estrutura de betão permanece no areal há mais de um ano, com ordem de demolição da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) depois de esta entidade ter voltado atrás no parecer favorável que deu à empreitada. A referida alteração já recebeu parecer favorável da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

O Ministério do Ambiente diz que houve uma reunião no sentido de "adequar o projeto" e que haverá uma nova "em breve". De acordo com o Município, já "deu entrada um processo de licenciamento" em agosto, que está em fase de apreciação. Todas as outras questões colocadas pelo JN à Autarquia foram remetidas para a APA que, por sua vez, não respondeu.