Estudantes da Universidade do Porto interagem com cirurgia robótica

Catarina Rodrigues Hoje às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

As instalações do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto acolhem demonstrações com estudantes em cirurgia robótica de ponta até amanhã, dia 29. O objetivo é que os alunos interajam com técnicas inovadoras.

A oportunidade de realizar uma demonstração no equipamento de cirurgia robótica está aberta a todos os alunos do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto que tenham curiosidade. Os alunos podem simular testes a serem feitos em materiais, tais como bolas de ténis.

O equipamento de cirurgia robótica está dentro de um laboratório móvel (um camião de grandes dimensões) colocado nas instalações do ICBAS. É a Associação de Estudantes que coordena o grande número de estudantes que têm experimentado o equipamento, segundo o diretor do ICBAS, Henrique Cyrne Carvalho, em declarações ao JN.