Estudantes de Letras marcam protesto contra valor das rendas e propinas

O movimento "Estudantes de Letras pela Habitação", fundado pelos estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vai realizar uma manifestação na quinta-feira, às 18 horas, à entrada da faculdade para protestar contra o valor das rendas e das propinas.

"O atual rumo dos acontecimentos força-nos a trabalhar horas a fio, muitas vezes sem proteção laboral, e empregos mal remunerados. Ou, como sucede em muitos casos, obriga as nossas famílias a trabalhar a dobrar e a viver no limite, por forma a que a nossa permanência no Ensino Superior seja possível. A inflação continua a galopar, as rendas não param de aumentar e as propinas teimam em não baixar. Todas estas variáveis, somadas, asfixiam-nos. Não conseguimos tolerar mais isto. Precisamos de garantir que os estudantes se possam dedicar, somente, a estudar", é explicado.

A seguir à manifestação está marcada uma roda de conversa intitulada "Ensino Superior sem teto", que terá lugar na esplanada da Faculdade de Letras.