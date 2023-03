Estudantes desafiados a criar máquina para recolher o lixo da água

Marisa Silva Hoje às 17:08 Facebook

Cerca de 240 alunos das faculdades de Engenharia e de Ciências da Universidade do Porto participam, neste fim de semana, numa maratona de engenharia. Divididos por equipas, foram desafiados a construir o protótipo de uma máquina capaz de recolher todo o lixo depositado num recipiente com água. Têm, no máximo, 24 horas para cumprir a tarefa. É uma luta contra o tempo que exige paciência, criatividade e perseverança para enfrentar os obstáculos. A equipa vencedora será conhecida na segunda-feira e, em maio, irá participar num evento semelhante em Madrid (Espanha).

Sentado numa secretária e sem retirar o olhar do seu protótipo, José Brás tenta decifrar qual dos cabos não está bem conectado e, dessa forma, está a impedir a progressão do projeto. A sua equipa, os Space Explorers, criou uma espécie de barco com uma rede para recolher o lixo à superfície da água. No entanto, tendo em conta o tempo limitado, José Brás tem já uma certeza: "Não vamos conseguir cumprir todos os requisitos da competição". A colocação do lixo num recipiente após ser retirado da água é uma das exigências que ficará por cumprir.

A decorrer na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), a 15.ª edição do European BEST Engineering Competition Challenge (EBEC Challenge) começou às 18 horas de sábado. Termina este domingo, 24 horas depois. Os participantes pernoitaram nas instalações da faculdade, sendo que a maioria permaneceu acordada para dar continuidade aos projetos. José Brás conseguiu dormir uma hora, sentado à secretária. Luca Garcia, da equipa Argus, nem isso. Até porque o grupo precisou de todo os minutos disponíveis para enfrentar os contratempos que lhes surgiram.