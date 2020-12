Estudantes doam 2500 euros a associação do Porto que apoia carenciados

JN Hoje às 12:17 Facebook

Uma campanha de angariação de fundos promovida pela Federação Académica do Porto e pelo Magnum Consillium Veteranorum conseguiu arrecadar 2500 euros, doados à associação Porta Solidária, no Porto, que dá ajuda alimentar a pessoas carenciadas.

"Este donativo é mais importante do que nunca, numa época em que a procura por refeições aumentou, devido à segunda vaga da pandemia da covid-19", diz a Federação Académica do Porto, em comunicado.

Sob o mote "Na Academia do Porto não há distanciamento que nos separe da solidariedade", ao longo do mês de novembro, a Federação Académica do Porto e o Magnum Consillium Veteranorum organizaram uma angariação de fundos online, na plataforma PPL.

Em média, a Porta Solidária distribui cerca de 600 refeições diárias e, desde o início da pandemia até ao mês de outubro, já foram servidas mais de 95 mil refeições completas em regime de take-away.