Estudantes esperam horas para renovar passes nas lojas Andante

Nos últimos dias, há longas filas à porta das lojas Andante, no Porto. Centenas de jovens estudantes que tentam fazer a renovação do passe Sub23, destinado a alunos inscritos no Ensino Superior, esperam horas pela sua vez. O administrador delegado dos Transportes Intermodais do Porto (TIP), Manuel Paulo Teixeira, afirma que está a ser projetada uma resposta online, que só existe atualmente para os alunos da Universidade do Porto (UP).

A estudante Laura Teixeira tentou, esta terça-feira, fazer a revalidação do seu cartão junto à loja Andante do Hospital de São João, mas, meia hora depois da abertura, já tinha mais de 150 pessoas à frente.

"Cheguei às 8.39 horas e fiquei com a senha 185. Naquele momento, estava a ser atendida a pessoa com a senha 22, tinha mais de uma centena de pessoas à minha frente", declarou a jovem, que desistiu e foi até à loja Andante da Trindade na esperança de encontrar menos pessoas.

Desde o início do mês que os estudantes são prejudicados pelas longas filas de espera, uma vez que não conseguem renovar as suas assinaturas, tendo de pagar todas as deslocações que fazem: "num dia ou dois gastam mais que a própria mensalidade da assinatura, daí a urgência de tratar do assunto", expôs Laura Teixeira.

"As filas dão-se pela reação tardia das pessoas à necessidade de revalidar as assinaturas, que pode ser feita desde final de julho", explica Manuel Paulo Teixeira. O administrador acrescentou que "foram enviadas atempadamente cerca de 45 mil mensagens aos utilizadores para evitar esta realidade".

Renovação online apenas para estudantes da Universidade do Porto

Os estudantes têm de se dirigir a uma loja Andante acompanhados de papéis e declarações, um "procedimento burocrático que dificulta a operacionalização das renovações e que não se justifica nos dias de hoje com o avanço das tecnologias", alegou o administrador delegado dos Transportes Intermodais do Porto.

A aposta num processo online está a ser revista, mas "já foi dado esse passo com a Universidade do Porto, onde os alunos já podem fazer a renovação online", declarou Manuel Paulo Teixeira. A parceria entre a Universidade do Porto e os Transportes Intermodais do Porto "está a ser um sucesso", garantiu o administrador: "no ano passado, cerca de 3500 alunos fizeram as renovações lá, enquanto este ano já chegaram a sete mil renovações".

Apesar de existirem dez lojas Andante disponíveis na Área Metropolitana do Porto, a parceria com a Universidade do Porto "é um processo que pretendem reproduzir com os restantes estabelecimentos de ensino para que no próximo ano não se repitam as filas nas lojas Andante", garantiu Manuel Paulo Teixeira.