Estudo revela que há três mil lojas vazias no Porto

Primeira grande análise ao estado geral do comércio na cidade indica que a falência foi o principal motivo para o fecho dos espaços. Centro Histórico é a zona mais ativa.

O Porto tem três mil lojas vazias à espera de atividade. Em funções plenas continuam 6690 espaços, com os restaurantes a dominarem em larga escala e o Centro Histórico a prevalecer como zona preferencial de negócio.

Os dados constam do Observatório do Comércio, encomendado pela Câmara Municipal do Porto a uma equipa de especialistas da Porto Business School (PBS) e a que o JN teve acesso.