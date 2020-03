Eurodeputado Manuel Pizarro, do PS, volta ao Hospital São João como médico

JN Hoje às 11:44 Facebook

O eurodeputado do PS Manuel Pizarro regressou, esta terça-feira, como médico voluntário, ao Hospital de São João, no Porto, para "reforçar a equipa de combate à Covid-19", como refere no Facebook,.

Na publicação nas redes sociais, o médico, que é especialista em Medicina Interna, junta uma fotografia já com máscara e equipamento hospitalar.

"Regresso hoje, como voluntário, ao Hospital São João, aquele que é e sempre foi a 'a minha casa', para reforçar a equipa de combate à Covid-19. Como sempre, vou dar o meu melhor. O país e mundo precisam de todos nós!", pode ler-se no texto que acompanha a foto.

Para além das funções no Parlamento Europeu, Manuel Pizarro é presidente da Federação Distrital do PS e vereador na Câmara do Porto.

Na segunda-feira participou, por videoconfererência, na reunião de Câmara do Porto.