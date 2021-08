Evolução da covid analisada nas águas das ETAR

Alfredo Teixeira Hoje às 13:30 Facebook

Trabalho é feito no Laboratório da Águas e Energia do Porto, que avalia a carga vírica detetada.

O novo Laboratório da Águas e Energia do Porto está, há um mês, a funcionar num edifício desenhado pelo arquiteto Souto Moura e localizado nos jardins da empresa, na Rua do Barão de Nova Sintra. É ali que são monitorizadas as águas que saem nas torneiras das casas dos portuenses e analisadas as recolhas feitas ao longo da rede, nas ribeiras e praias, as águas pluviais e as residuais que chegam às ETAR do Freixo e Sobreiras. Com estas recolhas, o laboratório tem feito previsões quando ao aumento de casos de covid-19 através da percentagem de vírus encontrada na água.

"Duas semanas antes de anunciados os casos de população infetada nós aqui já temos a perceção se o número de infeções será crescente ou decrescente", explica Adelaide Rocha, coordenadora da Unidade de Laboratório. Foi assim em maio e junho, quando o número de infetados subiu, é assim agora, garantindo os responsáveis do laboratório que o número vai continuar a manter-se baixo.