Ex-presidente da AEP José António Barros mandatário do PS no Porto

JN Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O independente José António Barros é o mandatário de Tiago Barbosa Ribeiro na candidatura do PS à Câmara do Porto.

O ex-presidente da AEP - Associação Empresarial de Portugal e presidente do Conselho de Curadores da Fundação AEP, é também fundador da Associação Amigos do Coliseu (e antigo presidente da direção) e presidente do Conselho Fiscal da Mota-Engil.

Sem filiação partidária, José António Barros destacou-se em diversos cargos de topo em empresas do Porto e da região, no associativismo empresarial, em particular na AEP, que liderou entre 2008 e 2014, mas também na Confederação Empresarial de Portugal.

É um dos fundadores da Associação Amigos do Coliseu do Porto e, durante 18 anos, foi presidente da direção do Coliseu do Porto, entre 1996 e 2014. Foi um dos fundadores, em 1989, e membro do primeiro Conselho de Administração da Fundação De Serralves, Museu de Arte Contemporânea do Porto. É ainda administrador executivo da Fundação Eça de Queiroz.