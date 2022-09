Executivo do Porto discute reforçar com 253 mil euros programa de apoio à renda

JN/Agências Hoje às 17:25 Facebook

A Câmara do Porto discute na segunda-feira o reforço em 253 mil euros o programa Porto Solidário para abranger as candidaturas "que foram e vierem" a ser apresentadas nesta 10.ª edição, cuja dotação ascende aos 2,56 milhões de euros.

Na proposta, a que a Lusa teve hoje acesso e que o executivo municipal discute na reunião privada de segunda-feira, o vereador com o pelouro da Habitação, Pedro Baganha, esclarece que, para assegurar que as candidaturas já apresentadas ao programa e apoio à renda destinado a pessoas com carências financeiras são abrangidas, é "necessário efetuar uma reprogramação financeira destinada a reforçar a verba".

"É oportuno realizar um reforço para 2022 no montante de 253.000 euros de forma que possam ser abrangidas com o apoio compreendido neste programa as candidaturas que foram, e vierem a ser, apresentadas ao programa Porto Solidário", adianta o vereador.

A 10.ª edição do Porto Solidário foi lançada a 22 de fevereiro e prevê a atribuição de 2,65 milhões de euros em apoios.

Criado em 2014, o Porto Solidário ajudou mais de 3800 famílias com 10,5 milhões de euros atribuídos, referiu a Câmara do Porto, numa nota divulgada a 17 de fevereiro na sua página da Internet.

Neste momento, 1150 famílias do Porto beneficiam do apoio, sendo que o valor médio mensal atribuído na última edição foi de 119,51 euros, "o que representou um aumento de 30 euros face ao valor médio das edições anteriores".

"Um cenário que reflete o impacto económico da pandemia no rendimento de muitas famílias e que vem reforçar a importância deste fundo de emergência social", salientou a autarquia.