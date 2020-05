Expansão do Metro em Porto e Gaia tem 15 propostas

M.N. Hoje às 12:43 Facebook

Foram abertas esta terça-feira as propostas dos concorrentes à expansão da rede do Metro do Porto, tendo a empresa recebido 15 propostas para a realização de um investimento global de 365 milhões de euros.

Vai agora decorrer a análise dos projetos, prevendo-se que, cumprindo todos os prazos legais e após adjudicação, as obras arranquem no segundo semestre deste ano.

Vão ser construídos mais seis quilómetros e sete novas estações de Metro, no Porto e em Gaia. Concluído esta segunda-feira o prazo de entrega de propostas, as mesmas foram abertas na manhã desta terça-feira, constatando-se a existência de seis propostas para a construção da Linha Circular (Linha Rosa), Aliados/Praça da Liberdade - Casa da Música/Boavista e de nove propostas para a empreitada de extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d'Este.

Todas apresentam valores abaixo dos preços base de cada um dos concursos, ao contrário do que se havia verificado nos concursos públicos anteriores para as mesmas empreitadas (e que foram concluídos em Março deste ano).