Explosões vão fechar Largo Ferreira da Lapa, no Porto

As obras de construção da linha Rosa do metro vão obrigar a fechar ao trânsito e a peões o Largo Ferreira da Lapa, no Porto, entre as 10.30 e as 10.45 horas de amanhã. Em causa está a necessidade de recurso a explosivos para a construção de um dos três poços de emergência e ventilação do traçado, precisamente no Largo Ferreira da Lapa

Durante o referido período, será estabelecido o sentido único de trânsito norte-sul na Rua do Bom Sucesso, no troço compreendido entre o Largo de Ferreira Lapa e a Rua de S. Paulo. Em causa está a necessidade de recurso a explosivos para a construção de um dos três poços de emergência e ventilação do traçado, precisamente no Largo Ferreira da Lapa.

"Durante o período de preparação e de concretização do disparo, o terminal do Bom Sucesso estará inacessível, pelo que as linhas da STCP com fim de linha nesse equipamento serão desviadas para a Rua de S. Paulo. Quanto às linhas que atravessam o Largo de Ferreira Lapa com paragem no lado sul, serão desviadas para a Rua de Júlio Dinis", explica a Câmara do Porto, assinalando que todos os condicionamentos serão assegurados pela Polícia.

"Os trabalhos estão devidamente autorizados pelas entidades competentes, dispõem da respetiva Licença Especial de Ruído e serão precedidos por breves avisos sonoros de alerta, o que significa que o impacto é pontual e reduzido. Na via pública, será montado um perímetro, com acompanhamento policial, para assegurar o distanciamento necessário", acrescenta o Município.