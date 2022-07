Exposição conta os 140 anos da rede telefónica do Porto

Thais Vieira Hoje às 18:11 Facebook

Está patente no museu da Associação dos Trabalhadores Reformados da Portugal Telecom

Há 140 anos, por esta altura, nascia a primeira rede telefónica no Porto, com intuito de ligar a cidade com Lisboa. Desde 1877 que eram feitas chamadas experimentais de âmbito comercial, mas só em 1882 foi estabelecida a primeira ligação pública.

Em plena época da Revolução Industrial, quando o único instrumento de comunicação reconhecido era o telégrafo, instrumento esse que não era de linguagem compreendida por todos, o telefone chegou como uma salvação para a comunicação da população.