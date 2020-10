Expropriações para a Linha Amarela do metro custam 2,5 milhões de euros

Adriana Castro Hoje às 15:19 Facebook

Fatura para adquirir parcelas afetadas pela Linha Rosa, no Porto, ainda está por contabilizar. Empresa do Porto quer lançar obras até final do ano.

A expropriação das parcelas de terreno necessárias à construção do prolongamento da Linha Amarela de Santo Ovídio até Vila d'Este, em Gaia, vai custar 2,5 milhões de euros à Metro do Porto. No caso da Linha Rosa, no Porto, o processo ainda não está concluído, mas o montante será menor, visto que estão envolvidas apenas 15 parcelas de terreno, enquanto que em Gaia estão 52 - e onde, até agora, já foram gastos 1,5 milhões de euros no processo de expropriações. A Metro quer arrancar com as obras o mais rápido possível, até porque os fundos europeus só são válidos até dezembro de 2023.