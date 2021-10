Expropriados dos terrenos da Petrogal alertam para especulação

Adriana Castro Hoje às 08:37 Facebook

Se os terrenos da Petrogal forem usados para outros fins, alegam que deviam voltar para os antigos donos.

Corria o ano de 1961. O Governo de Salazar começava a expropriar terrenos em Leça da Palmeira, Matosinhos, para ceder à Sacor - agora Petrogal - e, por interesse público nacional, construir uma refinaria no norte do país. Várias famílias ficaram sem as propriedades mediante uma compensação e viram o mato que ocupava 260 hectares dar lugar à refinaria do Porto, que funcionou durante meio século. Agora, com a produção de combustíveis parada desde abril deste ano e perante a incerteza de qual a atividade que ali nascerá, os herdeiros dos expropriados querem fazer-se ouvir e recusam soluções imobiliárias.

"Se, porventura, alterarem a licença de utilização, deveria ser revertida a expropriação a favor dos seus proprietários antigos", nota a neta de um casal que foi expropriado na altura. À data, o terreno foi vendido por 42 escudos (21 cêntimos) o metro quadrado.