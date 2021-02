Fachada renovada em bairro do Porto esconde cenário negro nas casas

Adriana Castro Hoje às 14:24 Facebook

Obras no Monte da Bela, em Campanhã, no Porto, terminaram há meses e começaram a surgir infiltrações e humidade, dizem os moradores. Câmara afirma que problema é da condensação.

As paredes pintaram-se de negro por todo o bairro. Chama-se "Monte da Bela" e fica em Campanhã, no Porto. O nome contrasta com a deterioração no interior das casas que, dizem os moradores, surgiu após a obra de requalificação dos sete blocos, que terminou há pouco mais de quatro meses. Por esta altura, há casas onde "o bolor já nasce nas paredes". A empreitada custou ao Município 5,5 milhões de euros. As fachadas estão restauradas.

Aos relatos de infiltrações e dificuldades em respirar devido a "constante cheiro a mofo", somam-se queixas sobre a falta de sistemas de exaustão e ventilação. Há três anos que a caixa de escadas não tem luz e as campainhas não funcionam.