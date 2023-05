Faculdade de Ciências celebra Dia Nacional dos Jardins

João Nogueira Hoje às 17:18 Facebook

A Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) recebe uma palestra e uma mesa redonda, nesta quinta-feira, no âmbito das comemorações do Dia Nacional dos Jardins, instituído em homenagem a Gonçalo Ribeiro Telles.

Nesta quarta-feira, às 18 horas, há uma visita guiada à exposição "80 Anos de Ensino de Arquitetura Paisagista em Portugal | Arte e Ecologia", patente na Biblioteca da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Na quinta-feira, às 17 horas, realiza-se a sessão de encerramento da exposição "Espaços que nos unem", iniciativa conjunta da Faculdade de Ciências e da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), com a presença de alguns dos autores dos trabalhos, docentes e estudantes de ambas as unidades orgânicas.

Paulo Almeora, professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, também vai apresentar uma palestra intitulada "Como Fazer Ciência com Desenhos? Outras perspetivas para a aprendizagem nas áreas CTEM". E os curadores da exposição - Cláudia Fernandes, da licenciatura em Arquitetura Paisagista da FCUP, e José Maria Lopes, do Mestrado Integrado em Arquitetura da FAUP - participam numa mesa-redonda que encerrará a primeira edição do Dia Nacional dos Jardins.

O Dia Nacional dos Jardins foi instituído, por unanimidade, pela Assembleia da República, para "celebrar a importância e a vivência destes espaços, bem como o legado de Gonçalo Ribeiro Telles na proteção do ambiente, na defesa da paisagem e na promoção da qualidade de vida dos cidadãos".