Falha elétrica deixou zona da Boavista sem luz durante três horas

Um problema na rede subterrânea da EDP causou uma falha geral de eletricidade e deixou a zona da Boavista, no Porto, sem luz. De acordo com a empresa, 600 clientes ficaram sem o fornecimento, mas a situação foi regularizada três horas depois. Origem do problema foi em Francos, onde 160 clientes estão a ser fornecidos por rede de baixa tensão.

Na origem do problema esteve "uma avaria num posto de transformação na zona de Francos". A falha geral, que afetou clientes de Francos, da rua de Pedro Hispâno e final da rua da Constituição, foi reposta para a maioria três horas depois. As habitações de 160 clientes, na zona de Francos, estão a ser alimentadas por uma rede de baixa tensão adjacente", explicou a mesma fonte.

Segundo fonte da EDP avançou ao JN, "as equipas tiveram de identificar o problema que, por ser na rede subterrânea, exigiu mais cuidado e tempo".

Um morador contou ao JN que a falha começou "por volta das 16 horas". Contactou a empresa, sendo informado que a energia seria reposta até às 18 horas, mas o mesmo não se verificou. O problema afetou "tanto a via pública como o interior das residências na zona da Boavista, num perímetro entre a sede da Liga de Futebol e as obras do metro na Casa da Música", acrescentou.

Segundo este morador, a situação foi regularizada pelas 19.15 horas, três horas depois.

No total, foram 600 clientes que estiveram sem fornecimento durante a tarde, sendo que a "reposição da situação vai acontecer de forma gradual", sublinhou a fonte da EDP.